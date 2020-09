Ravanelli rassicura la Juventus: “McKennie mi ricorda Davids”

La Juventus di Andrea Pirlo alza il sipario. Convincente il 3-0 rifilato alla Sampdoria da parte dei bianconeri. Tra i volti nuovi c’è anche Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha ben figurato, anche se, secondo Pirlo, può rendere ancora meglio.

PARAGONE

C’è anche chi non ha dubbi sul valore effettivo del giocatore. E’ il caso di Fabrizio Ravanelli che ha espresso il suo parere a Sky Sport: “Forse è un paragona azzardato, ma McKennie mi ricorda molto Davids come caratteristiche e ieri ha fatto una partita davvero importante: ha grande fisicità e anche una buona tecnica, questa non sarà una Juve dalle grandi firme ma il suo acquisto è sicuramente azzeccato”.