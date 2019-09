Razzismo, Infantino invoca il pugno duro: “I responsabili siano messi in galera per qualche giorno”

Ennesimo episodio di razzismo nel nostro campionato. Vittima stavolta, durante la partita Atalanta-Fiorentina, il difensore dei viola Dalbert. Sul delicato argomento, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il presidente della FIFA Gianni Infantino.

PREOCCUPAZIONE – “Ci dobbiamo preoccupare, il razzismo è un problema anche in Italia, che dovrebbe essere un paese moderno, civile ed educato. Ci stiamo muovendo nella direzione sbagliata, anche se non dobbiamo generalizzare: si tratta di un gruppo di idioti. Dobbiamo però manifestare la nostra ferma condanna, cercando di liberare dal razzismo la nostra società”.

PENE – “I responsabili andrebbero buttati dentro per qualche giorno e mandati via dagli stadi. Siamo nel 2019 e non dovrebbe essere un problema identificarli. Ci vuole la collaborazione di tutti: società, federazione ed autorità. Non bisogna giocare a scaricabarile. Noi in FIFA pensavamo non fosse più un problema, invece è successo qualcosa praticamente in ogni giornata. E’ qualcosa di inaccettabile. Questo dà dell’Italia un’immagine che non rispecchia la realtà: dobbiamo far vedere che la vera Italia combatte contro le discriminazioni”.