Real Madrid, Florentino ha deciso: offerta bomba per un giocatore della Serie A

Non passa una sessione di mercato senza che il Real Madrid non sia protagonista. La squadra di Florentino Perez negli anni ci ha abituati a colpi incredibili e cifre sempre più folli. Il numero uno dei Blancos si aspetta molto da Zidane in questo finale di stagione e gli obiettivi sono molto chiari: campionato e Champions. Nel frattempo però la dirigenza pensa anche al mercato e a come potrà potenziare una squadra già incredibilmente forte. Le idee in casa Real sembrano essere molto chiare e gli indizi portano in Serie A.

Il Real Madrid bussa alla Lazio

Nell’ultima partita contro l’Atalanta Sergej Milinkovic-Savic ha messo a segno una rete semplicemente splendida. Il centrocampista serbo da due stagioni a questa parte sta facendo parlare di sé e la sua valutazione è salita eccome. Nella scorsa estate la Juventus aveva sondato il terreno per il giocatore, ma Lotito ha preferito tenerselo e quest’anno è uno dei protagonisti della corsa scudetto della Lazio. Attenzione però alle sirene che arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Don Balon il centrocampista sarebbe nel mirino di Florentino Perez. Il numero uno Blanco sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra pari a 90 milioni, 30 in meno rispetto ai 120 chiesti dalla Lazio prima dello stop dovuto al Covid. Insomma, uno sconto del quale Zidane vorrebbe approfittare per portarsi a casa un giocatore di assoluto livello.