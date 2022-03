Rebic, rebus sul futuro: restare al Milan oppure…

Si decide il futuro dell'attaccante croato

Ibrahimovic, Giroud, Leao, Messias, Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic . Questo il reparto avanzato del Milan in questa stagione che non è detto possa essere lo stesso anche in futuro. In modo particolare l'attaccante croato è chiamato a prendere una decisione importante sul proprio destino, considerando anche l'attuale andamento della sua annata. Tra i meno utilizzati, causa anche infortuni fisici, l'ex Eintracht Francoforte può vantare un'altissima considerazione da parte di mister Pioli alla quale, però, fino ad oggi non ha corrisposto i risultati del campo.

Per questa ragione, nonostante un contratto in scadenza col Diavolo nel 2025, il suo futuro resta in bilico. Rebic potrebbe avere l'occasione di diventare un punto fermo del club anche se la concorrenza nella sua zona, centro-sinistra, è alta con l'exploit di Leao. In tale ottica, urgono riflessioni anche da parte della società. Come scrive calciomercato.com, infatti, al termine della stagione è previsto un confronto tra il suo agente Fali Ramadani e Maldini per capire quelli che sono i programmi. Una eventuale cessione del croato potrebbe generare una interessante plusvalenza per il club che potrebbe quindi investire sul mercato estivo. L'attaccante vorrebbe restare a Milano ma la strada è tutta da tracciare...