Reggina come la Juventus: uniche imbattute in Italia, capolista dei propri campionati

Trascinata dai gol di German Denis, a segno quattro volte in pochi giorni, la Reggina resta in testa al Girone C di Serie C, peraltro senza mai aver perso nelle prime 12 giornate di campionato: 8 vittorie e 4 pareggi per i ragazzi di Domenico “Mimmo” Toscano, a quota 28 punti (+4 sul Potenza, secondo, prossimo avversario). In Italia solo la Juventus di Maurizio Sarri vanta il medesimo dato, anche se di partite in Serie A se ne sono disputate appena 9, quindi 3 in meno rispetto alla terza serie italiana: i bianconeri, comunque, le hanno vinte tutte, pareggiando solo nelle trasferte di Firenze e Lecce. Le due compagini, tanto distanti dal punto di vista geografico, si tengono a braccetto e sperano di portare avanti a lungo questa imbattibilità. In Serie B, invece, essendo caduto il Benevento di Pippo Inzaghi nel weekend a Pescara per 4-0, nessuna è stata in grado di tenere il passo delle altre due.