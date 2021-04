Reja non ha dubbi: “Senza gli infortuni, Napoli in lotta per lo scudetto”

L'ex tecnico analizza il momento della squadra di Gattuso

Il Napoli sta concludendo la stagione da protagonista. Nelle ultime gare, gli azzurri si sono rivelati inarrestabili, travolgendo anche avversari quotati come la Lazio . Attualmente la formazione di Gennaro Gattuso si trova in terza posizione, con 66 punti, appaiata con Juventus e Milan, ma in vantaggio negli scontri diretti.

Il Commissario Tecnico dell'Albania Edy Reja ha analizzato il momento di forma della sua ex squadra ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Penso che non avrà problemi ad arrivare in Champions. Non è mai facile vincere, ma vedendo è avvantaggiato rispetto alle altre, il calendario è più semplice. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e le più lanciate. Conoscendo Gattuso dal punto di vista caratteriale, saprà tenere alta la guardia. Ha recuperato Osimhen, che negli spazi diventa devastante, ma ha a disposizione una rosa completa e di grande qualità. Io avevo messo il Napoli tra le pretendenti allo Scudetto; senza gli infortuni e il Covid avrebbe potuto lottare con l’Inter".