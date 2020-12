Renica: “Con Insigne applicato il regolamento. Osimhen è come… Petagna”

Divampano le polemiche dopo il match tra Inter e Napoli. L’espulsione di Lorenzo Insigne per proteste nei confronti del direttore di gara Davide Massa ha fatto infuriare nel post gara il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso. Oltre al danno c’è anche la beffa di una sconfitta a San Siro immeritata per la mole di gioco messa in mostra dalla formazione campana. E il primo posto occupato dal Milan resta piuttosto distante.

CRITICA

Della situazione del Napoli ha parlato un illustre ex come Alessandro Renica. Centrocampista nella squadra che vinse tutto con Diego Armando Maradona, non ha lesinato qualche critica nei confronti della squadra di Gattuso: “Capisco il giocatore che con adrenalina possa avere questa tensione. Lorenzo, però, è anche capitano e da allenatore c’è applicazione del regolamento. Oltre il danno c’è la beffa: da ex giocatore condivido quello che ha detto Gattuso. Ma, da allenatore dopo lo rimprovero e lo multo. Poi certo, è anche vero che i comportamenti arbitrali non sempre sono stati uniformi. Il Napoli ha avuto sfortuna, non è da grande squadra attaccarsi alle decisioni arbitrali. Manca, forse, un attaccante che concretizzi la mole di gioco. Petagna sicuramente si impegna molto, ha una buona prospettiva, ma il Napoli non può aspettarlo. E’ mancato il giocatore che ti faceva fare la differenza lì davanti. Osimhen è un altro Petagna: non abbiamo certezza che arrivi a doppia cifra. Mertens è un giocatore importante, ma manca un giocatore come Higuain o Cavani per vincere lo scudetto”.