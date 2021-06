Renzi: “Sarri tifa Samb, l’amichevole con la Lazio…”

Amichevole estiva tra Lazio e Sambenedettese? Le parole del presidente Renzi

In conferenza stampa, Renzi ha raccontato un aneddoto sul rapporto con Sarri. Ecco le parole riprese da youtvrs.it: “Tifa la Sambenedettese e mi ha già telefonato per farmi un grande in bocca al lupo. Chissà che non sia possibile organizzare un’amichevole estiva con la sua Lazio, sarebbe molto bello. I nostri tifosi sono gemellati con la Roma? Farla con i giallorossi sarebbe più complicato, ora che c’è Mourinho credo abbiano programmi diversi e penso che giocheranno spesso all’estero per preparare la prossima stagione”.