Retroscena di mercato, l’Inter ci aveva provato per Luis Alberto

Blindare Luis Alberto. Questo è il diktat che arriva dai piani alti della Lazio. Lo spagnolo fa gola a tanti e in estate l’Inter di Conte aveva provato a strapparlo a Simone Inzaghi. A rivelarlo è Il Messaggero che ha rivelato alcuni retroscena di mercato.

Lo spagnolo ex Liverpool ha un contratto in essere fino al 30.6.2022 con i biancocelesti e la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra abbordabile per la maggior parte dei top club di Europa e proprio questo spaventa Lotito e i suoi.

RINNOVO – Per questo anche Tare si sarebbe messo al lavoro per intavolare trattative di rinnovo che però lo spagnolo, secondo quanto riporta Goal.com, avrebbe rimandato tutto a fine stagione. Una scelta dettata dal fatto che il giocatore vuole concentrarsi appieno su un campionato in cui la Lazio vuole giocarsela fino in fondo.