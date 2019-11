Retroscena Roma, tre vittorie di fila grazie al… Vaticano

Milan, Udinese e poi Napoli. Tre vittorie consecutive per la Roma in campionato che stupisce e reagisce al problema infortunati nel modo migliore. Merito dei giocatori, del tecnico e dello staff ma anche…di un alleato speciale.

Curioso retroscena svelato da Teleradiostereo che racconta di come alla vigilia della partita contro il Milan – prima gara delle tre poi vinte -, ai campi di Trigoria si sia presentato Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e professore di teologia, per benedire i campi del centro sportivo Fulvio Bernardini. Il club era afflitto da tanti infortuni muscolari e quale modo migliore per far passare il momento negativo se non quello di chiedere un aiuto dall’Alto? Ecco, da quella visita la Roma ha collezionato tre successi di fila e non vuole assolutamente fermarsi.