Riapertura stadi, le dichiarazioni del presidente Figc Gravina

Il campionato si avvicina e gli stadi rimarranno, con ogni probabilità, chiusi. Per ora non filtra ottimismo e le squadre dovranno affrontare le prime partite senza l’apporto del pubblico. Una sensazione già provata, ma a cui non ci si abitua mai e parecchie squadre stanno facendo pressioni soprattutto ai governatori regionali per una prova di riapertura.

STADI APERTI, PARLA GRAVINA

In tal senso ha parlato anche il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Con il Premier Conte ci siamo trovati subito d’accordo: priorità alle scuole, se poi questo percorso dovesse risultare soddisfacente, facendo leva sul senso di responsabilità che il calcio ha già dimostrato di avere, credo che la riapertura degli stadi sarebbe naturale. Non vogliamo insistere, il nostro progetto è lo stesso e lo abbiamo ripresentato con la speranza che possa essere condiviso dal CTS e che le componenti politiche ci diano l’ok per riaprire gli stadi agli spettatori”.