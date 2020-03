Ribaltone in casa Milan, Boban ai saluti. In bilico anche Maldini e Massara

L’esperienza di Boban come Chief Football Officer del Milan è giunta al termine. L’ex centrocampista croato potrebbe lasciare già in queste ore il club dopo una polemica a distanza con l’amministratore delegato e direttore generale Gazidis. Boban nei giorni scorsi aveva attaccato Gazidis per non aver consultato i manager dell’area tecnica prima di contattare Rangnick. Una mossa che proprio non è andata giù al croato.

ADDIO – Dopo le parole di Boban, il fondo avrebbe deciso per l’allontanamento del croato. Lo strappo avuto con Gazidis sarebbe insanabile e nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio. Proprio nel momento in cui la squadra stava viaggiando su buoni ritmi grazie anche all’arrivo di Ibra, ecco un altro scossone societario. SkySport ha fatto sapere che anche le posizioni di Paolo Maldini e Frederick Massara sarebbero in bilico.