Ribery accontentato da FIFA 20: ecco il nuovo volto realistico

L’appello di Franck Ribery a Electronic Arts è stato accolto. L’asso francese, che si era pubblicamente lamentato con la nota casa di videogames per averlo raffigurato in FIFA 20 con un volto generico che non gli assomigliava assolutamente, è stato accontentato.

Infatti, grazie all’ultimo aggiornamento di FIFA 20, l’esterno della Fiorentina ha finalmente un volto nuovo e perfettamente identico all’originale. Ribery vanta, quindi, una nuova immagine. Come l’ex Bayern Monaco, la nuova patch ha regalato agli appassionati anche altri cambi di volto come ad esempio quello di Lautaro Martinez, Krzystof Piatek e Nicolò Zaniolo.