Ribery incensa Vlahovic: “Come Lewandowski ma c’è una cosa che deve fare…”

Il francese ha esaltato il serbo della Juventus mettendo in risalto cosa dovrà fare da qui in avanti per restare al top

Redazione ITASportPress

Interessante intervista a Tuttosport da parte di Franck Ribery, calciatore ora alla Salernitana. Il francese ha avuto modo di parlare anche di Dusan Vlahovic con un paragone importante con Robert Lewandowski. Entrambi i centravanti hanno giocato con lui ed è per questo che la domanda su un possibile confronto tra i due è arrivata spontantea.

"Cosa accomuna Lewandowski e Vlahovic? Sicuramente la forza e la mentalità", ha detto Ribery. "Vlahovic, come tutti i campioni, è un lavoratore. E soprattutto non ci sta mai a perdere e si arrabbia anche in allenamento se non vince". Il francese è convinto che l'attuale bomber della Juventus possa raggiungere il livello del polacco ma per farlo servirà il duro lavoro: "A patto che continui a lavorare così, focalizzato ogni giorno sul volersi migliorare. Dusan è giovane, ma possiede grandi mezzi: deve abituarsi alle pressioni della Juventus, un top club in cui devi vincere ogni partita".