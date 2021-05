Ribery, moglie allunga carriera: “A 38 anni gambe di un guerriero meriti di giocare ancora”

Il francese è ancora un vero combattente in campo e la moglie gli allunga la carriera

Forse quando non più giovanissimo lasciò Monaco di Baviera, dove vinse tutto a livello di club, pochi scommettevano sulla voglia di correre e combattere di Franck Ribery. Eppure il 38enne francese sta dimostrando alla Fiorentina di essere ancora in condizioni ottime e di fare anche la differenza in Serie A. Dopo la vittoria contro la Lazio, la moglie dell'ex Bayern, ha pubblicato una Stories celebrando il marito: “Ma mio Dio, chi non vorrebbe nella sua squadra un Ribery di 38 anni che ha però le gambe di un guerriero di 30? Sono ancora ammirata dalla tua professionalità e la tua determinazione, meriti di essere visto ancora in campo per qualche anno”. All'orizzonte dunque nessuna ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo, Ribery vuole continuare a giocare possibilmente alla Fiorentina dove a parte qualche piccolo incidente di percorso si è trovato bene. Poi il futuro sarà a Monaco di Baviera dove il francese e la sua famiglia vogliono andare a vivere ma è probabile che il Bayern gli affidi qualche incarico a livello dirigenziale.