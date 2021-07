Ribery rivela: “Futuro da definire. Pensavo di continuare con la Fiorentina”

Franck Ribery spiega il suo punto di vista sull'addio alla Fiorentina

Dopo due stagioni, Franck Ribery saluta la Fiorentina. Il campione francese, ex Bayern Monaco, deve ancora decidere cosa farà in futuro. Queste le sue parole rilasciate in un'intervista a Toscana TV: "Sono stati due anni veramente belli, non facili ma sono contento perché ho conosciuto tante persone, una città bella e i suoi tifosi. Peccato perché pensavo di continuare un anno in più con la Fiorentina, però così è la vita e il calcio. Il futuro non è ancora chiaro. Come detto, la mia idea era veramente di continuare con la Fiorentina un anno in più. È stata dura perché per tre o quattro settimane non ho mai sentito nulla. Nessuno mi ha chiamato e questo vuol dire che mi hanno mancato un po' di rispetto. Mi è sembrato che questi due anni in cui ho dato tutto non siano stati riconosciuti. Spero comunque di restare in Italia".