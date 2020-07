Ribery, weekend shock: infortunio e… casa svaligiata dai ladri

Un weekend decisamente amaro per Franck Ribery. Se non fosse per la vittoria della sua Fiorentina contro il Parma sarebbe stato davvero da dimenticare. Se il campo ha visto una serata agrodolce, con il successo della Viola ma l’infortunio alla caviglia del francese, le vicenda extra rettangolo da gioco sono state da vero incubo.

Ribery: svaligiata la casa

Come riporta l’Ansa, il rientro a Firenze dalla trasferta di Parma, non è stato certo positivo. Infortunato e anche derubato. Infatti, la sua casa è stata svaligiata dai ladri. Sul luogo, nel comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, sono subito accorsi i carabinieri ma è ancora in corso l’inventario per una precisa stima del colpo. Dalle prime indiscrezioni il bottino sarebbe davvero ingente: con diversi gioielli e oggetti preziosi portati via.

