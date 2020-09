Ricciardi sulla riapertura totale degli stadi: “Ora è impensabile”

Continua a tenere banco in Serie A il caso Genoa. Nella squadra allenata da Maran ci sono 14 casi di positività al Covid-19 e la preoccupazione sale anche in casa Napoli. Gli allenamenti dei rossoblù sono sospesi e la società potrebbe chiedere il rinvio della gara contro il Torino.

RICCIARDI DICE NO ALLA RIAPERTURA

Nel frattempo a SkyTG24 è intervenuto il virologo Ricciardi che si è espresso così riguardo la possibile riapertura degli stadi: “Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all’interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo”.