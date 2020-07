Rifiuta il Barcellona per giocare con Cristiano Ronaldo: la Juventus prepara il colpo

La Juventus è una delle poche squadre italiane ad aver già compiuto qualche mossa di mercato. La società bianconera è riuscita ad accaparrarsi Arthur del Barcellona per la cifra non indifferente di 72 milioni di euro più bonus e il cartellino di Pjanic. Il bosniaco saluterà dunque dopo 4 anni in bianconero e come ultimo obiettivo ha quello di alzare la Champions a Lisbona. Paratici però nel frattempo avrebbe messo nel mirino un altro innesto per Maurizio Sarri.

NDOMBELE STRIZZA L’OCCHIO ALLA JUVENTUS

Il giocatore in questione è Ndombele, centrocampista del Tottenham che a fine stagione saluterà gli Spurs dopo gli screzi con José Mourinho. Il francese classe ’96 piace a tanti e secondo quanto riporta Don Balon anche il Barcellona si sarebbe fatto avanti per il giocatore. Dotato di una buona velocità e di un fisico possente Ndombele è il centrocampista che potrebbe fare al caso di Sarri, in alternativa a Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto dichiarato dal sito spagnolo i bianconeri sono avanti nella trattativa a causa dell’incerta situazione ambientale ed economica in casa Barcellona. Due fattori che avrebbero spinto il giocatore a scegliere l’opzione Juventus. L’idea di giocare con CR7 inoltre stuzzica Ndombele che potrebbe arrivare a Torino per una cifra pari a 50 milioni di euro. Per abbassare la richiesta economica la Juventus potrebbe inserire nell’affare anche Ramsey.