Rigore Ranocchia-Belotti, il dialogo tra Massa e Guida

Errore degli arbitri in Torino-Inter per il contatto tra Ranocchia e Belotti

Sono ore bollenti in Serie A per gli arbitri ed in particolare per Guida e Massa, rispettivamente primo direttore di gara e Var in Torino-Inter. A far discutere è il rigore non dato ai Granata per il contatto Ranocchia-Belotti. Un fallo evidente che solo i fischietti non hanno visto.