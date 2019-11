Rilancio Torino: Bremer stende il Genoa 1-0

Un colpo di testa di Bremer lancia il Torino e condanna il Genoa. I granata conquistano tre punti preziosi per risalire la classifica, sfruttando con cinismo l’unica grande palla-gol del match. Nel primo tempo, infatti, le due squadre non riescono ad arrivare in porta. Il pressing del Torino manda in crisi il palleggio del Genoa. Nella ripresa, invece, il Grifone cresce e colpisce due legni: Agudelo centra la traversa, mentre Favilli stampa il suo tiro sul palo. I rossoblù mettono sotto i granata per larghi tratti della gara, ma alla prima disattenzione vanno sotto. Bremer insacca su calcio d’angolo e rilancia le ambizioni del Torino.