Rimpianti ed errori: Torino-Napoli finisce senza reti

Finisce senza reti la sfida tra Torino e Napoli. Un pari che smuove la classifica dei granata, mentre frena la rincorsa degli azzurri, lanciati all’inseguimento di Inter e Juventus. Nel primo tempo le occasioni sono poche, mentre regna l’equilibrio. Fabian Ruiz e Mertens sfiorano il vantaggio partenopeo, mentre i granata si aggrappano a Verdi ed Ansaldi. Brutto infortunio per Hysaj, costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro con lo stesso Ansaldi. Nella ripresa la musica non cambia: le chance scarseggiano. Rincon e Belotti mettono paura a Meret, ma è di Llorente l’occasione più nitida, con l’attaccante spagnolo che spedisce sopra la traversa il suo colpo di testa da distanza ravvicinata. Con il passare dei minuti, le squadre si allungano e si sprecano i tentativi di ripartenza. Non basta a sbloccare il risultato. Finisce 0-0.