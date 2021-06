Rimpianto Maran: “Senza Covid potevamo fare bene al Genoa. Europei? Barella sposta equilibri”

L'ex mister tra Serie A ed Europeo

GENOA - "Eravamo partiti bene, poi dalla seconda partita è stato un percorso ad ostacoli con un protocollo diverso", ha detto Maran. "Abbiamo avuto 18 positivi in due-tre mesi ed è stato un percorso ad ostacoli. La squadra poteva fare bene, ma quel periodo è stato complicato per tutto. Per il momento, eravamo il primo caso e non si sapeva come affrontare la cosa. In quel momento la squadra stava bene, nelle ultime quattro avevamo fatto buone partite ed era il momento in cui la squadra sembrava esserci. Ballardini è stato bravo ed ha fatto un grandissimo campionato".