Rinnovi Napoli, l’elenco completo dei giocatori

Saranno mesi di lavoro intensi per DeLaurentiis e i suoi collaboratori per costruire il Napoli del futuro. DeLa però partirà dalle basi e cioè rinnovando i contratti di ben 6 giocatori: Maksimovic, Luperto, Hysaj, Zielinski, Milik e Allan. A riportarlo è il Corriere Dello Sport.

Loro sono delle pedine fondamentali del Napoli che verrà. Si tratta di una conferma importante per Hysaj, che sembrava in partenza e che ora invece potrebbe rimanere, e Allan, un altro giocatore che sembrava ormai essere fuori dal progetto.

MILIK – Per quanto riguarda Milik l’unico intoppo potrebbe essere rappresentato dalla clausola rescissoria, mentre Zielinski vorrebbe allungare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Insomma, tanta carne al fuoco per la dirigenza azzurra che vuole trattenere i giocatori più giovani e di valore per poi integrare la squadra con acquisti mirati in estate.