Rinnovo di Dybala, le parole di Fabio Paratici

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Stando alle parole di Fabio Paratici, alla Juventus. L’argentino e il club sono in trattativa per il rinnovo e la richiesta economica del fantasista non sarebbe delle più basse. L’ex Palermo infatti avrebbe chiesto un ingaggio di circa 15 milioni all’anno, ma la società sembrerebbe disposta ad arrivare a 12.

Le parole di Paratici

Intercettato dai microfoni di Rai Sport il ds bianconero ha parlato del rinnovo dell’argentino: “Non siamo preoccupati. Anzi, abbiamo accennato il discorso con l’entourage di Dybala. Siamo assolutamente ottimisti e fiduciosi“. Riguardo alla richiesta economica del giocatore, Paratici ha dichiarato: “E’ comprensibile da parte di tutti i lavoratori che vanno a negoziare un contratto”. Paratici ha poi risposto così alle voci di un interessamento per Zaniolo: “Non credo che questo sia il momento di parlare di mercato. Quando non c’è il calcio giocato si parla solo di mercato, stasera ci godiamo la ripartenza di questo calcio italiano”.