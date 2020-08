Rinnovo Ibra, parla Raiola: “È una questione di stile, non di soldi. Donnarumma…”

L’impatto di Zlatan Ibrahimovic sulla stagione rossonera è sotto gli occhi di tutti. Lo svedese ha segnato 11 gol da gennaio trascinando letteralmente i compagni facendoli crescere sia dal punto di vista tattico sia da quello tecnico.

RINNOVO IBRA-MILAN: LE PAROLE DI RAIOLA

In queste ore però sembra complicarsi il rinnovo tra il centravanti e Milan e a tal proposito Raiola ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: “Domani al raduno non ci sarà. La trattativa finché esiste è una buona cosa, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è questione di soldi, ma di convinzione, di stile, di tante cose. Se vuole rimanere? Il matrimonio si fa in due, se Ibra non voleva rimanere non faceva alcuna trattativa. Io lavoro per trovare soluzioni. Se non fossi ottimista starei a letto con le tapparelle abbassate. Bisogna sempre essere ottimisti, non lavoro per creare problemi ma per trovare una soluzione”.