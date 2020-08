Rinnovo Ibrahimovic, la fumata bianca potrebbe arrivare nel weekend

Zlatan Ibrahimovic ha avuto un impatto devastante sul mondo Milan. Arrivato a gennaio lo svedese ha cambiato gli equilibri di una squadra che è riuscita a centrare il posto in Europa dopo una ripresa di campionato perfetta. L’ex Juve dal suo ritorno in rossonero ha segnato ben 11 gol in 20 partite e il suo futuro sarà ancora a tinte rosse e nere.

IBRA-MILAN: CI SIAMO PER IL RINNOVO

Secondo quanto riporta SkySport il Milan e lo svedese avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo annuale del contratto. L’attaccante andrà a percepire circa 6 milioni di euro per la prossima stagione e l’annuncio potrebbe arrivare durante il weekend. I rossoneri lunedì infatti si ritroveranno per il raduno e la società vuole chiudere la trattativa il più presto possibile.