Rinnovo Ibrahimovic, nei prossimi giorni Raiola atteso a Milano

La ripresa del campionato del Milan è stata praticamente perfetta. La squadra di Pioli ha raccolto ben 30 punti certificando una grande crescita di tutto il gruppo. Il rendimento ha convinto inoltre la società a non investire più su Ralf Rangnick rinnovando il contratto di Pioli per due anni. Un giusto premio ad un allenatore ben voluto dai suoi giocatori.

RINNOVO IBRA, SCENDE IN CAMPO RAIOLA

A proposito di rinnovi, i rossoneri hanno deciso di prolungare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è rivelato fondamentale per una crescita mentale della squadra e Maldini ha parlato così nel pre di Milan-Cagliari: “Io credo che noi abbiamo costruito qualcosa in questa stagione e questo qualcosa deve avere una contuinuità. La prossima stagione deve essere improntata su questo. Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, c’è intenzione di proseguire con lui”. Parole importanti del direttore sportivo che nei prossimi giorni incontrerà Raiola per definire le cifre del rinnovo.