Rinvio Supercoppa Italiana, Juventus e Inter provano a convincere la Lega

Inter e Juventus continuano a spingere per il rinvio della finale di Supercoppa.

Dopo la conferma della disputa della partita in un comunicato ufficiale pubblicato ieri da parte della Lega Serie A, l'Inter e la Juventus non si sono ancora arrese e stanno cercando di spingere ancora per il rinvio della finale della Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio allo stadio San Siro. In Lega aspettano ancora delle richieste scritte da parte dei due club prima di decidere sul da farsi. Alla base dei motivi per rinviare la sfida, ci sarebbero i minori incassi vista la riduzione dal 75% al 50% della capienza di tutti gli stadi, a causa della pandemia. A spingere per un rinvio anche gli sponsor. Il motivo principale per il quale la partita può essere difficilmente rinviata, è il fatto che ci sarebbero pochi slot liberi nei calendari visti i fitti impegni delle due squadre, il primo utile al momento sarebbe quello del 18 maggio ma sarebbe molto lontano.