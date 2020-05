Ripesa Serie A, Caputo avverte: “Non vogliamo andare allo sbaraglio”

Come gli altri maggiori campionati europei, anche la Serie A sembra intenzionata a voler ripartire. Queste almeno sono le indicazioni che arrivano dall’assemblea di Lega in cui i presidenti hanno dato il via libera per portare a termine la stagione.

CAPUTO – Una scelta condivisa anche da alcuni giocatori. Tra questi anche Ciccio Caputo. Il centravanti del Sassuolo ha chiesto però chiarezza sul ritorno in campo: “La voglia di tornare in campo e’ tantissima. Per noi è comunque un lavoro e vogliamo tornare a farlo, con la sicurezza giusta perché non vogliamo andare allo sbaraglio. Ora però bisogna fare chiarezza: non si può restare in attesa, occorre prendere una decisione nel bene o nel male”. Queste le sue parole raccolte da Radio Sportiva.