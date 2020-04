Ripresa del campionato, Sibilia: “Serie A in campo a giugno ipotesi vicina alla realtà”

Dopo le assemblee di Serie A e B, Cosimo Sibilia aveva chiesto risposte certe al Governo in merito alla situazione dei Dilettanti. Ancora non c’è certezza riguardo al futuro della Serie D e nei prossimi giorni il ministro Spadafora darà una risposta alla richiesta di Sibilia.

SERIE A A GIUGNO – Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sibilia ha parlato del futuro della Serie A dando un’indiscrezione importante sulla data di ripresa: “La Serie A deve ricominciare a giocare anche perché deve produrre dal punto di vista del prodotto, quindi vendere e aiutare l’economia. Cominciare ad inizio Giugno? E’ un’ipotesi vicino alla realtà”. Queste le dichiarazioni riguardo al massimo campionato. Intanto, non esiste ancora una data certa sulla ripresa degli allenamenti e come affermato anche da Adriano Galliani, alle squadre servirà circa un mese prima di ritornare in campo per una partita ufficiale. L’ultima parola però spetta al Governo.