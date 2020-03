Ripresa della Serie A, Gravina: “Si potrebbe andare al 17 maggio”

La Premier League ha annunciato che il campionato rimarrà sospeso fino al 30 aprile, mentre la Liga prolungherà lo stop se la situazione a livello nazionale non dovesse migliorare. Anche in Serie A tiene banco la questione calendari con il presidente Gravina che durante un’intervista a Radio Punto Nuovo ha annunciato altre due date possibili.

17 MAGGIO – Inizialmente la data di ripresa avrebbe dovuto essere il 3 maggio, ma Gravina ha parlato anche di altre due possibili date: “È da diversi giorni che ci stiamo lavorando, il ministro Spadafora aveva ipotizzato quella data: dal momento in cui gli Europei sono stati rinviati al 2021 ci siamo chiesti quando poter ripartire. L’idea è di tornare il 3 maggio in modo da finire entro il 30 giugno con l’inserimento di qualche turno infrasettimanale, ma non escludo una ripartenza il 10 o il 17 e quindi sforare anche la data del 30 giugno“.