Ripresa Serie A, Gravina: “Felice e soddisfatto”

La Serie A ripartirà il 20 giugno. Questa è la data comunicata dal ministro dello Sport Spadafora dopo un’assemblea durata circa un’ora e mezza. L’altra data disponibile era quella del 13 giugno, ma è probabile che in quella settimana si recuperi la Coppa Italia. Una decisione che è arrivata dopo parecchi tira e molla tra le istituzioni, sindacati e Comitato Tecnico Scientifico. Come deciso anche in altre nazioni, il calcio riprenderà anche nel nostro paese.

Riparte la Serie A

Pochi minuti dopo le parole di Spadafora è arrivato il commento del presidente delle Figc Gabriele Gravina: “La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile”. Queste le parole riportate da SportMediaset.

Le reazioni

Anche Paolo Dal Pino e Mauro Balata hanno commentato la decisione del Governo. Il presidente della Lega Serie A ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con coerenza per il bene del calcio e la difesa del suo futuro. Con questo spirito ripagheremo la passione dei tifosi”. Balata invece ha chiosato: “Ricominciare è una gran cosa”.