Ripresa Serie A, ipotesi campi neutri: la Serie B pronta ad offrirne tre

La Serie A ospitata dalla Serie B. La ripresa del massimo campionato italiano potrebbe giocarsi anche sui campi della cadetteria. Secondo Repubblica sarebbero tre gli impianti in grado di consentire lo svolgimento di partite del principale torneo di calcio del nostro Paese.

Tra le varie ipotesi sulla ripartenza del calcio, infatti, anche quelle di spostare alcune partite in altri stadi di regioni dove la pandemia di Covid-19 ha colpito con meno impatto. In dubbio, infatti, tutto ciò che concerne gli stadi in Lombardia con squadre come Inter, Milan, Atalanta e Brescia interessate. La Serie B sarebbe pronta a prestare il Castellani di Empoli, lo Stirpe di Frosinone e il Vigorito di Benevento, uniche strutture in cui è garantita la presenza di VAR e Goal Line Technology.