Ripresa Serie A, la confidenza di Cristiano Ronaldo agli amici…

Serie A sì, Serie A no. Questo il rebus delle ultime settimane. L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del pallone con i principali campionati di calcio d’Europa fermi. C’è chi ha deciso di dare lo stop definitivo e chi, come in Italia, prova ancora a far ripartire il sistema.

Importante sarà il parere dei medici e degli specialisti, ma anche quello dei giocatori che si sono fatti un’idea loro sull’eventuale ripartenza. Tra questi, anche Cristiano Ronaldo che, secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe espresso il suo pensiero a qualche amico.

RIPARTE – “Vedrete, si tornerà in campo”, questa la confidenza di CR7 a qualche amico. L’asso della Juventus è tornato a Torino dopo la quarantena vissuta in Portogallo e adesso si allena nel giardino e nella palestra della sua dimora italiana in attesa di fare le visite mediche e sottoporsi, come i colleghi, ai test di verifica. L’attaccante sembra essere fiducioso sulla ripresa della Serie A.