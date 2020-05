Ripresa Serie A, la decisione del Cts: squadre in isolamento 15 giorni dopo ripresa allenamenti

Le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Questa l’indiscrezione riportata dall’Ansa che avrebbe anticipato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico sulla ripresa delle attività.

Dopo le varie ipotesi annunciate riguardo la possibile quarantena di gruppo in caso di positività (e dunque di un nuovo contagio all’interno della squadra), adesso la novità sarebbe quella di un periodo di due settimane, in realtà 15 giorni, in cui dopo l’isolamento di queste, sarà possibile valutare la possibile ripresa delle partite del massimo campionato italiano di calcio. Ovviamente, il tutto, senza pubblico e a porte chiuse.