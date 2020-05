Ripresa Serie A, la Figc invia a Spadafora il protocollo per le partite

Il 28 maggio si avvicina sempre di più e la Serie A giovedì scoprirà quale sarà il suo futuro. Dopo la ripresa degli allenamenti, con modifiche annesse riguardo il protocollo, il Governo aspettava solamente quello relativo alle partite. L’ipotetico giorno della ripresa è il 13, anche se è molto probabile che le squadre torneranno in campo solamente il weekend successivo.

Protocollo al Governo

Secondo quanto raccolto da SkySport, la Figc avrebbe inviato al ministro Spadafora il protocollo riguardante le gare da disputare. Ancora non se ne conoscono i dettagli, ma la Federazione ha anticipato di un giorno la data di consegna. Ora Spadafora e il Governo potranno valutare le proposte e indicare, se necessario, qualche modifica. Intanto il Corriere dello Sport ha pubblicato quelli che potrebbero essere i punti salienti del protocollo.

I punti

Innanzitutto si partirà con la divisione dello stadio in diverse zone. Ci sarà la Zona 1, ovvero l’area tecnica. Nella zona 2 verranno compresi gli spalti e nella zona 3 l’area esterna allo stadio. Potranno essere presenti al massimo 300 persone nella struttura. Le squadre inoltre arriveranno allo stadio in percorsi separati e anche ad orari diversi. La squadra ospite arriverà un’ora e 40 prima del fischio d’inizio, mentre quella di casa un’ora e mezza prima. Tutte le zone con cui entreranno in contatto i giocatori saranno sanificate. Non ci sarà nessun bambino ad accompagnare i giocatori in campo e il cibo degli atleti sarà preparato dallo chef della squadra. La sala stampa verrà chiusa e ogni persona presente allo stadio dovrà compilare un questionario sui sintomi del Covid-19.