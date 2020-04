Ripresa Serie A, ministro Speranza risponde a Gravina: “Calcio ultimo dei miei pensieri. Con 400 morti al giorno…”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza risponde al numero uno della Figc Gabriele Gravina a proposito della possibile ripresa della Serie A. Intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, il politico ha fatto il punto della situazione legata all’emergenza coronavirus e alle ipotesi di vedere tornare in qualche modo lo sport e, in questo caso il calcio.

PRIORITA’ – “La battaglia non è vinta”, ha precisato Speranza. “Dobbiamo insistere sull’assistenza nel territorio, separando i reparti Covid-19 da quelli non Covid. Immuni? L’app è uno degli strumenti, ma non esiste una mossa salvifica”. E sullo sport e sul calcio: “Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato di calcio, ma con più di 400 morti al giorno è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale”. “Aprire stadi o scuole vorrebbe dire aprire i rubinetti dei contatti”.