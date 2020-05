Ripresa Serie A, Nicchi: “La gente ha bisogno del calcio”

Piano piano arrivano le dichiarazioni delle personalità legate al mondo del calcio riguardo la ripresa della Serie A. Dopo le reazioni di Gravina, Balata, Sibilia, ecco che anche il presidente dell’AIA Nicchi ha voluto dire la sua.

Parla Nicchi

Raggiunto dai microfoni di Italpress Nicchi ha dichiarato: “La ripartenza è incoraggiante: se oggi possiamo ripartire è perché ci sono segnali positivi per quanto riguarda la pandemia e ora speriamo di proseguire su questa strada, sperando di ricominciare a parlare di gol, rigori, calci d’angolo. La gente ne ha bisogno anche dal punto di vista psicologico: in un momento che è ancora di difficoltà, avere il conforto di qualche ora di serenità grazie al calcio è un incentivo per tutti”.