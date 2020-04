Ripresa Serie A, Spadafora: “Fossi nei presidenti penserei ad organizzare la prossima stagione in sicurezza…”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora gela la Serie A. Dopo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore in merito alla possibile ripartenza del campionato, ecco altre parole importanti che potrebbero far pensare che il massimo campionato italiano non ripartirà e che quindi la stagione 2019-2020 verrà fermata definitivamente.

Ai microfoni di La 7, durante la trasmissione Omnibus, Spadafora ha commentato: “Sono in corso i contatti tra il comitato tecnico-scientifico e la Figc che aveva presentato un protocollo ritenuto non sufficiente. Io ho però sempre detto che la ripresa degli allenamenti non significa ripresa del campionato. Vedo la ripresa del campionato come possibilità sempre più stretta. I giocatori devono riprendere giustamente gli allenamenti. Se fossi nei presidenti penserei a riprendere in sicurezza il nuovo campionato. La Francia non sarà l’ultima a decidere per lo stop e questo potrebbe indurre l’Italia a fare lo stesso ragionamento”.