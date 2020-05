Ripresa Serie A, Tommasi: “Servono 4 settimane di allenamento”

La Serie A ricomincerà. L’unica incognita rimane sul “quando”. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha ribadito la data del 13 giugno, anche se il presidente della Figc Gabriele Gravina ha sospeso fino al 14 tutti i campionati calcistici. Nel frattempo il Cts ha dato l’ok al protocollo “rivisto” della Figc dando così il via libera per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Su quante settimane avranno bisogno le squadre per riprendere l’intesa e la condizione, ha dato il suo parere il presidente dell’Aic Damiano Tommasi.

Quattro settimane

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport l’ex giocatore ha commentato: “Almeno 4, anche se alcuni ragionano su 6 settimane. Diciamo che comunque almeno 4 servono per evitare infortuni“. Riguardo alla data della ripresa, Tommasi si è espresso così: “Non poniamo limiti se vogliamo essere in grado di ripartire, le 4 settimane per gli allenamenti non devono essere un problema, anzi vediamole come necessarie per tornare in forma ed evitare infortuni. I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo”. Sul tema della ripresa Tommasi ha dichiarato: “La prudenza prima di tutto, servono certezze dal punto di vista medico. I tempi che ci aspettiamo e di cui abbiamo bisogno però non coincidono con quelli della scienza, speriamo di poter accelerare nelle prossime settimane. Abbiamo chiesto che ci sia un organo di controllo che possa dare a tutti le stesse garanzie di sicurezza”.