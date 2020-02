Riscatto Milan: Rebic stende il Torino 1-0, granata in crisi

Il Milan si lascia alle spalle l’amarezza del derby. A otto giorni di distanza dalla clamorosa rimonta subita dall’Inter nella stracittadina, i rossoneri tornano a macinare punti e si avvicinano all’Europa League. Battuto 1-0 il Torino nel posticipo della ventiquattresima giornata al termine di un match combattuto e incerto fino alla fine.

LA GARA – L’avvio di gara è tutto di marca rossonera: Ibrahimovic mette paura a Sirigu con un tiro deviato che termina fuori di poco. Il Toro prova a pungere di rimessa e Berenguer manca il tap in da buona posizione. Paquetà rilancia il Milan: il suo tiro chiama alla grande parata Sirigu. Il portiere granata non può nulla al 25′ quando Rebic sfrutta il cross di Castillejo e fa 1-0. Il Torino accusa il colpo e nel finale rischia sul tentativo di Bennacer. Nella ripresa regna l’equilibrio. Il ritmo è lento e si fatica a creare occasioni. Si vive di strappi. Belotti impegna Donnarumma con un colpo di testa preciso, ma non dotato di grande forza. Ibrahimovic e Castillejo sfiorano per due volte il gol che chiuderebbe la gara. Il Milan gestisce e si rende minaccioso, ma il Torino non smette di pungere in contropiede. Non basta per cambiare il risultato finale. Esulta la San Siro rossonera. Il Toro, invece, inizia a guardarsi pericolosamente le spalle.