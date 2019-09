Riscossa Milan: un rigore di Piatek piega l’Hellas Verona

Il Milan riparte nel segno di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco stende l’Hellas Verona realizzando dal dischetto la rete che lancia i rossoneri in classifica con 6 punti. L’ex Genoa sfrutta il rigore concesso per fallo di mano ed infila imparabilmente Silvestri con una conclusione all’angolo basso alla destra del portiere. Gli scaligeri possono recriminare per l’espulsione di Stepinski dopo 20 minuti. L’attaccante paga un’entrata con la gamba alta su Musacchio che vale il rosso diretto con l’ausilio de Var. Un legno per parte: pali per Calabria e Verre. Lo stesso Calabria viene espulso nel finale ed i rossoneri rischiano su una sassata di Lazovic. Il Verona si ferma a quota 4 dopo il pari contro il Bologna e la vittoria sul Lecce. Il Milan dimentica il k.o. all’esordio contro l’Udinese e si carica in vista del derby.