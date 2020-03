Rivaldo avverte il Barcellona: “Lautaro ancora troppo acerbo”

Nonostante lo stop forzato del calcio, il mercato è sempre un tema di attualità. Da gennaio ormai le voci che vorrebbero Lautaro Martinez al Barcellona si fanno sempre più frequenti. L’interesse del club blaugrana nei confronti dell’argentino è ormai noto da tempo. Per arrivare a Lautaro Martinez, il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra di 150 milioni, ma una vecchia conoscenza blaugrana boccia l’idea.

ACERBO – L’ex fantasista brasiliano ha concesso un’intervista a Betfair parlando anche del possibile acquisto blaugrana: “Lautaro non rappresenterebbe una soluzione per il presente. Ha solo 22 anni ed ha ancora bisogno di crescere e fare esperienza. Per ora è un buon giocatore che potrebbe diventare un grande calciatore in futuro. Neymar è sempre stato la mia priorità e che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto sul riuscire a riprendere lui, in modo da tornare ad avere quell’attacco devastante che aveva in passato”.