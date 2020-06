Rivera diventa allenatore. E si candida: “Se serve una mano al Milan…”

Mai porsi limiti. Gianni Rivera lo sa bene. Il Golden Boy del calcio italiano degli Anni ’60 e ’70 è stato giocatore e dirigente, ma non è mai stato allenatore. Un ruolo che potrebbe presto occupare. Infatti, a 76 anni, l’ex Milan ha ottenuto il tesserino per guidare una squadra dalla panchina. E si mette a disposizione della squadra milanese, come dichiarato ai giornalisti. Queste le sue parole riportate da Goal.com: “Quando giocavo non ho mai guardato gli altri. Avevo una mia idea di calcio offensivo. E mi piacerebbe metterla in pratica. Sì, ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Anzi, se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua…”. Basterà la sua candidatura a convincere il Milan?