Rivoluzione in casa Milan: il preparatore dei portieri sarà Dida

In casa Milan è tempo di programmare la prossima stagione. I rossoneri preparano i primi significativi cambiamenti. Uno di questi riguarda lo staff tecnico che affiancherà Stefano Pioli. Dal 2020/21 il preparatore dei portieri non sarà più Luigi Turci, approdato a Milano insieme a Marco Giampaolo. Al suo posto arriverà una vecchia conoscenza del popolo tifoso del Diavolo: si tratta di Nelson Dida. L’ex portiere brasiliano è già sotto contratto con il Milan, di cui allena la selezione Under 17.

ALTI E BASSI

Nelson Dida ha militato al Milan per quasi 10 anni, dal 2000 al 2010, con l’eccezione di una parentesi al Corinthians. In rossonero ha lasciato il segno vincendo da protagonista assoluto due Champions League contro Juventus e Liverpool, rispettivamente nel 2003 e nel 2007. Inoltre ha conquistato anche uno scudetto nel 2004 e una Coppa Italia nel 2003. L’ex portiere è diventato anche noto per alcuni svarioni clamorosi, che dal 2007 hanno segnato il suo declino.