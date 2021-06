Rivoluzione Serie A: idea 10 partite in 10 orari diversi

Serie A verso la rivoluzione? Idea dieci partite in dieci orari differenti

La rivoluzione dei diritti tv in Serie A si è ormai consumata qualche mese fa. Dazn , infatti, si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà sette partite in esclusiva (contenuto del pacchetto 1) e tre in co-esclusiva (pacchetto 3). Adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, non resta che programmare gli orari delle partite. E in questa direzione, tira aria di rivoluzione.

Dieci partite in dieci orari diversi. È questa l’idea che verrà discussa in assemblea di Lega, in programma lunedì. “Nuovi slot gare del Campionato Serie A 2021/2022”, si legge infatti nella convocazione dell’assemblea che si svolgerà in presenza in un hotel del centro del capoluogo lombardo. Nella riunione verrà così discussa l’ipotesi di ampliare ulteriormente il numero degli slot previsti per le gare di campionato, passati da 5 a 8 a partire dalla stagione 2018/19. L’obiettivo sarebbe quello di eliminare possibili black out di traffico sulla rete di Dazn, che potrebbero verificarsi in caso di sovraccarico di collegamenti in contemporanea. Quattro le possibili finestre al sabato, alle 14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.45. Alla domenica cinque sfide: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e il posticipo delle 20.45. Infine, al lunedì sera, l’ultima gara alle 20.45. Una situazione che, tra l’altro, si è già verificata nella stagione appena conclusa: la 23esima giornata è infatti cominciata il venerdì alle 18.30 per concludersi il lunedì alle 20.45, con in mezzo uno spezzatino completo da 10 gare in 10 orari diversi, una prima volta assoluta per il campionato italiano.