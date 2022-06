Rivoluzione Serie A, ipotesi spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti

Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio di Lega Serie A in cui si è discusso di vari argomenti. La stagione inizierà il 14 agosto e terminerà il 4 giugno 2023. Come nella stagione da poco conclusa, il calendario resterà asimmetrico: il girone di ritorno sarà completamente diverso dall’andata. Ma la vera novità potrebbe riguardare la soluzione a un arrivo a pari punti in vetta alla classifica. Come riferisce Sportmediaset, i club avrebbero deciso infatti di chiedere alla FIGC , in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi lo scudetto con uno spareggio.

Niente più scontri diretti e differenza reti, quindi, ma un match secco per assegnare il titolo o decidere una retrocessione: se le squadre a pari merito saranno tre o più, varrà invece ancora la classifica avulsa. Un cambiamento epocale che però riguarderebbe soltanto lo scudetto e la lotta per non retrocedere, perché per decretare le squadre qualificate in Champions, Europa e Conference League resterà ancora valido il criterio della classifica avulsa. Solo una volta, nella storia del calcio italiano, lo scudetto è stato assegnato attraverso lo spareggio: accadde nel 1964 fra Bologna e Inter. Lo spareggio per lo scudetto sparì a partire dalla stagione 2005/2006: la classifica avulsa tornò a essere il primo punto preso in considerazione, seguita poi da differenza reti e numero di gol segnati in generale. Di fatto, con tale novità regolamentare, si escluse in assoluto lo spareggio.