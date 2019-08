Rizzoli: “Errori alla prima giornata? Evidenti. È mancata collaborazione tra arbitro e VAR. Su Massa e Valeri…”

Nicola Rizzoli, disegnatore arbitrale, è intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai per commentare l’esito della prima giornata di Serie A e le diverse polemiche dovute ad alcuni errori commessi dai fischietti durante le sfide di campionato. Ecco le sue parole:

ERRORI – “Gli errori sono sotto gli occhi di tutti. Dal momento che ci sono, bisogna ammetterli. L’aspettativa alla partenza è quella di fare grandi cose e poi alla prima curva si sbaglia. Cosa non ha funzionato? La collaborazione tra arbitro e VAR. Questo occorre riconoscerlo e non ripeterlo. Massa e Valeri verranno fermati? Io non metterò mai alla gogna nessuno. Come un allenatore ferma i giocatori, però anche noi prenderemo i nostri provvedimenti per mettere i nostri arbitri nelle condizioni migliori per riprendere“. “Indipendentemente dalle polemiche, noi lavoreremo tanto per migliorare”. “Se ho parlato con loro? Sicuramente sì. Sono dispiaciuti e arrabbiati con loro stessi. Sono rammaricati. Per quanto un arbitro prepari bene la gara, poi se succede così… valuteremo insieme cosa è accaduto e perché per migliorare”.

REGOLE – “Perché tante nuove regole? Si è cercato di dare oggettività. Serve tempo. La regola che ha impattato di più è quella relativa al fallo di mano, ci vorrà tempo per comprendere tutto al meglio. Il resto, come ha detto anche Giampaolo ieri, fa parte della dinamica del gioco. Bisogna adattarsi. Allungare le scadenze sull’età degli arbitri? Come accade per i giocatori, ci stiamo pensando. Sarebbe giusto far arbitrare i talenti”. “Prova tv per Mertens dopo il rigore? Lo deve dire il giudice sportivo. Credo sia difficile che chi riguarderà le immagini abbia più competenze di chi c’era al VAR”. “Il fuorigioco di Cristiano Ronaldo? Se vogliamo utilizzare la tecnologia, questa è“.

ARBITRO-GIOCATORE – “Il faccia a faccia avvenuto con Pjanic? Ero allo stadio. Ci vuole più rispetto sicuramente. Pallone toccato dall’arbitro? Sono situazioni da capire. Se l’arbitro tocca la palla fortuitamente e scatta un contropiede? La regola penso vada bene”. E ancora sugli arbitri: “Se ho scelto gli arbitri di Juventus-Napoli e Lazio-Roma? Assolutamente sì”.