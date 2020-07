Rizzoli: “Rigori per falli di mano in area un problema. Serve dialogo e confronto”

La stagione di Serie A corrente verrà ricordata non solo per ciò che è accaduto nel mondo con l’emergenza pandemica, ma anche per il numeroso aumento dei calci di rigore per falli di mano. A parlare del delicato tema è stato Nicola Rizzoli, designatore arbitrale e numero uno della categoria, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Rizzoli: “Troppi rigori per fallo di mano un problema”

“Un fallo di mano che impedisce ad un tiro di arrivare in porta o un cross di raggiungere l’interno dell’area di rigore deve avere una rilevanza calcistica diversa rispetto ad un tocco tra braccio e pallone innocuo che sta uscendo dall’area di rigore”, ha commentato Rizzoli. “Le statistiche sulla tipologia dei falli di mano danno questo conforto. Sui 50 rigori decretati in questa stagione: 30 puniscono un braccio/mano che ha intercettato un tiro o un cross; 8 un fallo di mano volontario, mentre i restanti 12 per contatti mano/pallone dovuti alla posizione delle braccia sopra le spalle o posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo”.

Nonostante le statistiche siano, in un certo senso, in favore della regola, ci si aspetta qualcosa di diverso per le restanti 12 occasioni in cui il tocco non dovrebbe portare alla “massima punizione”. “La regola continua a punire i falli volontari, ma stabilisce inoltre dei criteri di punibilità anche di ciò che non è volontario. Era prevedibile attendersi un aumento dei calci di rigore ma non credo sia corretto imputare tutto al cambiamento della regola. Indubbiamente il problema c’è. Sono convinto che vada affrontato tutti assieme. Esiste già un occasione di incontro tra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani dalla quale onestamente mi sarei sempre aspettato qualcosa di diverso: proposte, idee per condividere tutti assieme una filosofia comune nelle interpretazioni delle regole. Capisco non sia facile, ma un confronto aiuterebbe il sistema italiano a crescere e migliorare”.

